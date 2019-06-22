В Башкирии найден мертвым 41-летний Руслан Каримов
Мужчину разыскивали волонтеры с 15 июня
Что случилось с мужчиной, волонтеры не сообщили
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В Башкирии прекращены поиски 41-летнего жителя села Красноусольск Руслана Каримова. Мужчина пропал еще неделю назад: 15 июня вышел из дома и ушел в неизвестном направлении. Обеспокоенные родственники обратились за помощью в полицию и к волонтерам-поисковикам.
К сожалению, сегодня, 22 июня, поисковики сообщили печальную новость. Руслан Каримов найден мертвым. Что именно стало причиной смерти и где нашли тело погибшего, не сообщается.
«Комсомольская правда - Уфа» приносит соболезнования семье погибшего мужчины.
ИСТОЧНИК KP.RU