2019-06-22T12:41:45+03:00
Происшествия

В Башкирии найден мертвым 41-летний Руслан Каримов

Мужчину разыскивали волонтеры с 15 июня
Яна БАЗЕКИНА
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Что случилось с мужчиной, волонтеры не сообщилиЧто случилось с мужчиной, волонтеры не сообщили
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В Башкирии прекращены поиски 41-летнего жителя села Красноусольск Руслана Каримова. Мужчина пропал еще неделю назад: 15 июня вышел из дома и ушел в неизвестном направлении. Обеспокоенные родственники обратились за помощью в полицию и к волонтерам-поисковикам.

К сожалению, сегодня, 22 июня, поисковики сообщили печальную новость. Руслан Каримов найден мертвым. Что именно стало причиной смерти и где нашли тело погибшего, не сообщается.

«Комсомольская правда - Уфа» приносит соболезнования семье погибшего мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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