2019-06-22T09:32:23+03:00
Происшествия

В Башкирии водитель «Лады Калины» не справился с управлением и опрокинулся в кювет

Двум его пассажирам потребовалась помощь медиков
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: республиканская ГосавтоинспекцияФото: республиканская Госавтоинспекция
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Серьезное ДТП произошло вчера днем, 21 июня, в Чишминском районе Башкирии. В деревне Арово на улице Новая на крышу опрокинулся автомобиль «Лада Калина». По всей видимости, 35-летний водитель не справился с управлением, поэтому машина съехала в кювет и перевернулась. В ДТП пострадали пассажиры «Калины»: 51-летняя местная жительница и 37-летний уфимец с различными травмами были доставлены в больницу. Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники дорожной полиции.

- Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 7 автомобильных аварий, в которых 12 человек получили травмы, - уточнили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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