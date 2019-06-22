2019-06-22T08:58:43+03:00
Общество

В Башкирии прекращены поиски 29-летнего парня из Челябинской области

Ержан Ахметов загулял с друзьями и не предупредил родных
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Сейчас парень уже вернулся домой к своей семьеСейчас парень уже вернулся домой к своей семье
Изменить размер текста:

В Башкирии прекращены поиски 29-летнего жителя Челябинской области Ержана Ахметова. Парень пропал еще 20 июня, когда поехал в Сибай, чтобы забрать из ремонтного сервиса планшет. Позвонив родным, Ержан сообщил, что идет на автобусную остановку, чтобы ехать домой, после чего перестал выходить на связь.

- 21 июня позвонила женщина, сказала, что нашла его телефон на остановке, больше ничего известно не было, - переживала родственница Ержана Зария А.

К счастью, на помощь обеспокоенным родным пришли подписчики сибайских групп в соцсетях. Они рассказали, что видели похожего парня на остановке.

- Он в Сибае, его обокрали. Спал пьяный на остановке. В данный момент должен ехать домой в Ерлыгас, - написала Татьяна С.

К счастью, Ержану удалось без происшествий добраться до дома, сейчас он находится со своей семьей. Родные благодарят неравнодушных жителей Башкирии, которые откликнулись на просьбу помощи в поисках.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии опрокинулась лодка и ударила ребенка по голове
В Башкирии водитель «Лады Калины» не справился с управлением и опрокинулся в кювет
В одном из городов Башкирии реконструируют главную площадь за 85 млн рублей
Жителей Башкирии напугал пьяный водитель, катавшийся по селу
Какой будет погода в Башкирии в июле и августе 2019 года
В Башкирии страховые чиновники отказывались выплачивать компенсацию ребенку-инвалиду
В Уфе ограничили захоронения на городском кладбище
Болельщики определили лучшего игрока «Уфы» по итогам сезона
В Башкирии состоялся летний фестиваль Burger & BBQ Fest - 2019
Уфимец убил двоих гостей и заснул рядом с телами
В банке рассказали, как кассирша могла вынести 26 млн рублей
В Башкирии мать с тремя детьми спаслись из ночного пожара
В Уфе начнется строительство улицы Валерия Лесунова
В Башкирии водителя будут судить за "пьяное" ДТП, где погибла 16-летняя девушка