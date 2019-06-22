В Башкирии прекращены поиски 29-летнего парня из Челябинской области

СЕГОДНЯ 08:58 2019-06-22T08:58:43+03:00

Сейчас парень уже вернулся домой к своей семье

Ержан Ахметов загулял с друзьями и не предупредил родных

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В Башкирии прекращены поиски 29-летнего жителя Челябинской области Ержана Ахметова. Парень пропал еще 20 июня, когда поехал в Сибай, чтобы забрать из ремонтного сервиса планшет. Позвонив родным, Ержан сообщил, что идет на автобусную остановку, чтобы ехать домой, после чего перестал выходить на связь.

- 21 июня позвонила женщина, сказала, что нашла его телефон на остановке, больше ничего известно не было, - переживала родственница Ержана Зария А.

К счастью, на помощь обеспокоенным родным пришли подписчики сибайских групп в соцсетях. Они рассказали, что видели похожего парня на остановке.

- Он в Сибае, его обокрали. Спал пьяный на остановке. В данный момент должен ехать домой в Ерлыгас, - написала Татьяна С.

К счастью, Ержану удалось без происшествий добраться до дома, сейчас он находится со своей семьей. Родные благодарят неравнодушных жителей Башкирии, которые откликнулись на просьбу помощи в поисках.

ИСТОЧНИК KP.RU