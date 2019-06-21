2019-06-21T13:04:48+03:00
Общество

На водоеме в Башкирии утонула 11-летняя девочка

Ее тело извлекли из воды двое мужчин
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Несчастный случай произошел накануне, 20 июня, в Белорецке. В пруду, в необорудованном для купания месте, утонула 11-летняя девочка. В Следкоме по Башкирии рассказали, что она отдыхала на воде вместе с другими детьми. Плававший поблизости мужчина попытался ее спасли, но не успел. В МЧС по региону уточнили, что тело девочки извлекли из воды двое местных жителей.

По факту гибели ребенка проводится доследственная проверка. В частности, следователи пытаются установить, как девочка оказалась на пруду без взрослых.

Спасатели призывают жителей республики внимательнее смотреть за детьми во время отдыха на воде, а также выбирать для досуга официальные пляжи, где есть посты спасателей и оборудованы специальные "лягушатники".

ИСТОЧНИК KP.RU

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