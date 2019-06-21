В общежитии в Башкирии обнаружили тело младенца
Признаков насильственной смерти на теле не было
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Страшную находку сделала полиция в одном из общежитий города Белебей в прошлый четверг, 13 июня. Около восьми часов вечера в доме по улице Красная, в квартире на третьем этаже, был обнаружен труп ребенка. Погибшей малышке не было еще и пяти месяцев.
Как сообщил «Комсомольской правде» источник в правоохранительных органах, на теле девочки не было видимых физических повреждений, поэтому его передали на судебно-медицинскую экспертизу. По результатам аутопсии можно будет судить о причинах смерти ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU