В общежитии в Башкирии обнаружили тело младенца

СЕГОДНЯ 11:03 2019-06-21T11:03:06+03:00

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Страшную находку сделала полиция в одном из общежитий города Белебей в прошлый четверг, 13 июня. Около восьми часов вечера в доме по улице Красная, в квартире на третьем этаже, был обнаружен труп ребенка. Погибшей малышке не было еще и пяти месяцев.

Как сообщил «Комсомольской правде» источник в правоохранительных органах, на теле девочки не было видимых физических повреждений, поэтому его передали на судебно-медицинскую экспертизу. По результатам аутопсии можно будет судить о причинах смерти ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU