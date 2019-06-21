Глава сельсовета в Башкирии предстанет перед судом по уголовному делу

СЕГОДНЯ 10:03 2019-06-21T10:03:58+03:00

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Бывший глава Рощинского сельсовета Стерлитамакского района обвиняется сразу в двух уголовных преступлениях. Вскоре он предстанет перед судом за злоупотребление полномочиями и служебный подлог.

Как выяснил Следственный комитет по Башкирии, в распоряжении у заместителя главврача стерлитамакской больницы на руках оказалось поддельное постановление о выделении земли, выданное главой сельсовета на его имя. Оно было датировано 2000 годом. Росреестр отказался регистрировать фальшивые документы.

В 2014 врач посоветовался по поводу своей проблемы со знакомым – директором сельхозпредприятия. Тот предложил обратиться к главе сельсовета. Чиновник решил, что ему в будущем не помешают связи в медицинских кругах, да и со знакомым предпринимателем портить отношений он не хотел. Экс-глава издал выписку из похозяйственной книги, согласно которой врач имел право на землю площадью более полутора тысяч квадратных метров. Участок оценивается почти в 770 тысяч рублей. На основании этой выписки мужчина оформил землю в собственность. На данный момент участок арестован.

Обвиняемый свою вину признавать отказался. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU