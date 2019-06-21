В Уфе ночью эвакуировали кинотеатр «Киномакс»

СЕГОДНЯ 06:30 2019-06-21T06:30:20+03:00

Из девяти залов на улицу вывели 400 человек

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Вчера поздно вечером, 20 июня, в МЧС поступило сообщение, что в ТРЦ «Планета» произошел пожар. На место в 22:50 оперативно прибыли спасатели и вместе с персоналом ТРЦ провели разведку.

Из девяти залов кинотеатра «Киномакс» сотрудники МЧС эвакуировали 400 человек. По итогу выяснилось, что признаков горения не обнаружено. Далее посетители вернулись в залы и продолжили смотреть фильмы.

- Сообщение о пожаре не подтвердилось, вызов ложный. Погибших и травмированных нет, - сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

ИСТОЧНИК KP.RU