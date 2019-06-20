2019-06-20T12:34:06+03:00
Общество

В Башкирии могут помиловать осужденного за наезд на пешехода

Комиссия при главе республики поддержала ходатайство мужчины
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба Курултая БашкирииФото: пресс-служба Курултая Башкирии
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На днях состоялось заседание комиссии по помилованию при главе Башкирии. На заседании под председательством спикера Курултая республики Константина Толкачева рассмотрели пять прошений о помиловании. Как сообщает пресс-служба башкирского парламента, одно ходатайство было поддержано участниками. Теперь просьбу заключенного должны одобрить в Кремле, после чего он сможет выйти на свободу.

- Одно из ходатайств получило одобрение комиссии. Мужчина осужден за ДТП, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего: не остановился перед пешеходным переходом… Полученные комиссией материалы говорят о том, что осужденный не представляет опасности, - прокомментировал случай спикер парламента Башкирии Толкачев.

По словам председателя Курултая, заключенный полностью признал свою вину и раскаялся. Его коллеги по месту работы и соседи характеризуют только с положительной стороны. К тому же, он выплатил компенсацию семье пострадавшего – 200 тысяч рублей.

- Администрация исправительного учреждения поддерживает ходатайство осужденного о помиловании. Все эти аргументы склонили комиссию поддержать ходатайство, - подытожил Толкачев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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