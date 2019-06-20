В Башкирии афериста, обманувшего уфимцев на 50 млн рублей, осудили на 6 лет

СЕГОДНЯ 17:06 2019-06-20T17:06:50+03:00

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Верховный суд Башкирии утвердил приговор 40-летнему аферисты Эдуарду Ижбаеву за мошенничество в особо крупном размере. На протяжении семи лет, 2011 по 2018 год, он собирал с граждан деньги под предлогом помощи с покупкой жилья на льготных условиях. Чтобы придать веса своей персоне, он представлялся помощником депутата, сотрудником уфимской администрации. В качестве доказательств Ижбаев показывал своим жертвам фотографии с высокопоставленными чиновниками. Он также выдавал себя за известного литератора и поэта-песенника.

Всего на крючок афериста попались 47 человек, 34 из которых он обманул с жильем и 13 – с поступлением в различные вузы. В общей сложности он похитил 49,3 млн рублей.

В ходе следствия злоумышленник признал свою вину. Кировский суд приговорил его к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима. Посчитав наказание слишком суровым, Эдуард Ижбаев попытался его обжаловать, но едва ли это помогло: Верховный суд оставил приговор без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU