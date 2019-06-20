Жители Башкирии стали больше зарабатывать

СЕГОДНЯ 09:32 2019-06-20T09:32:42+03:00

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Заработная плата в Башкирии выросла. Об этом рассказали в Башстате. Ведомство обнародовало статистику за текущий год. Так, в апреле средняя начисленная зарплата превысила 35 840 рублей – это на 7,6 процента больше, чем в предыдущем году.

За январь-апрель 2019 года средний заработок жителей республики составил 34 063 рубля. Самый высокий показатель наблюдается у нефтяников – 65 786 рублей. Второе место занимают работники в отрасли добычи полезных ископаемых – 55 793 рубля. Замыкают тройку лидеров трудящиеся в химической промышленности – 49 562 рубля.

Меньше всего получают занятые на производстве изделий из кожи и работники мебельного производства. В среднем за январь-апрель они зарабатывали 13 761 и 15 257 рублей соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU