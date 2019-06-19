2019-06-19T16:53:27+03:00
Общество

Стивен Сигал приедет на Сабантуй в Башкирии

Актер посетит праздник в рамках инвестиционного форума
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Стивен Сигал едет в БашкириюСтивен Сигал едет в БашкириюФото: Михаил ФРОЛОВ
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Стивен Сигал готовится к поезде в Башкирию. 22 июня он посетит инвестиционный форум «Зауралье–2019», который пройдет в Сибае. Голливудский актер приглашен на пленарное заседания, в котором также поучаствует врио главы Башкирии Радий Хабиров.

Форум завершится Сабантуем на следующий день, 23 июня, в Абзелиловском районе. Стивен Сигал станет главным гостем праздника. На торжестве традиционно ожидаются национальные игры, конкурсы, борьба куреш и концерт. На мероприятии выступят фольклорный ансамбль песни и танца «Мирас», музыкант Роберт Юлдашев и группа «Курайсы», рок-группа «Аргымак» и проект «ZAINETDIN».

ИСТОЧНИК KP.RU

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