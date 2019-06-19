2019-06-19T14:30:13+03:00
Происшествия

Следователи проверят случай, где с 12 этажа упала женщина и насмерть разбилась

ЧП произошло еще неделю назад
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
фото: соцсетифото: соцсети
Изменить размер текста:

В праздничный день 12 июня в одном из дворов по улице Заки Валиди в Уфе произошла трагедия. С окна многоэтажки выпала женщина. Удар был такой силы, что она погибла на месте до приезда скорой. По предварительным данным, она мыла окно и, не удержавшись, сорвалась с большой высоты.

В социальных сетях появились фото и видео с места ЧП. Сейчас следователи проводят проверку по факту обнаружения тела.

- По предварительным данным признаков криминального характера не установлено, - прокомментировали в следкоме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24