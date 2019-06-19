Следователи проверят случай, где с 12 этажа упала женщина и насмерть разбилась

СЕГОДНЯ 14:30 2019-06-19T14:30:13+03:00

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В праздничный день 12 июня в одном из дворов по улице Заки Валиди в Уфе произошла трагедия. С окна многоэтажки выпала женщина. Удар был такой силы, что она погибла на месте до приезда скорой. По предварительным данным, она мыла окно и, не удержавшись, сорвалась с большой высоты.

В социальных сетях появились фото и видео с места ЧП. Сейчас следователи проводят проверку по факту обнаружения тела.

- По предварительным данным признаков криминального характера не установлено, - прокомментировали в следкоме.

ИСТОЧНИК KP.RU