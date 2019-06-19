Неадекватный водитель устроил дрифт на улице Уфы

СЕГОДНЯ 13:42 2019-06-19T13:43:00+03:00

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Сегодня, 19 июня, ранним утром в Уфе на улице Дагестанской раздался громкий визг от шин автомобиля. Разбуженные и рассерженные жители ближайших домов вышли на балкон, чтобы узнать, в чем дело.

Как оказалось, неизвестный водитель решил устроить дрифт-шоу. Он постоянно возвращался к одному и тому же участку дороги, чтобы прямо на пешеходном переходе совершить маневр с разворотом.

Виражи нарушителя спокойствия и правил дорожного движения заметили сотрудники ГИБДД, которые, по-видимому, патрулировали местные улицы. Заметив сотрудников, автохам резко стартовал с места и ретировался. Полицейские поехали за ним. Чем закончилась эта погоня, неизвестно.

Видео случившегося попало в социальные сети. Пользователей возмутило поведение дрифтера.

– Нашёл место для долбодрифта, – написал подписчик одного из автомобильных сообществ «Вконтакте».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/715471" frameborder="0"></iframe> Неадекватный водитель устроил дрифт-шоу на улице Уфы.

ИСТОЧНИК KP.RU