Неадекватный водитель устроил дрифт на улице Уфы
Сегодня, 19 июня, ранним утром в Уфе на улице Дагестанской раздался громкий визг от шин автомобиля. Разбуженные и рассерженные жители ближайших домов вышли на балкон, чтобы узнать, в чем дело.
Как оказалось, неизвестный водитель решил устроить дрифт-шоу. Он постоянно возвращался к одному и тому же участку дороги, чтобы прямо на пешеходном переходе совершить маневр с разворотом.
Виражи нарушителя спокойствия и правил дорожного движения заметили сотрудники ГИБДД, которые, по-видимому, патрулировали местные улицы. Заметив сотрудников, автохам резко стартовал с места и ретировался. Полицейские поехали за ним. Чем закончилась эта погоня, неизвестно.
Видео случившегося попало в социальные сети. Пользователей возмутило поведение дрифтера.
– Нашёл место для долбодрифта, – написал подписчик одного из автомобильных сообществ «Вконтакте».
Неадекватный водитель устроил дрифт-шоу на улице Уфы.
ИСТОЧНИК KP.RU