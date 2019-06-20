«Женщины в заложниках»: отец кассирши из Салавата предположил, где может находиться пропавшая семья

СЕГОДНЯ 09:47 2019-06-20T09:57:37+03:00

Ясновидцы рассказали мужчине, что Луиза и ее семья сейчас за границей, но находятся в опасности

Изменить размер текста: A A

Уже несколько недель продолжаются поиски 35-летней Луизы Хайруллиной и ее семьи, пропавших без вести 27 мая. Старший кассир вынесла из кассы банка более 25 миллионов рублей, после чего скрылась в неизвестном направлении вместе с супругом и двумя маленькими дочерями. Сейчас беглецов разыскивает полиция, а безутешный отец Луизы не находит себе места, гадая, где же сейчас его родные. Напомним, что сам Рамиль Мулахметов уверен, что к исчезновению семьи причастен супруг Луизы, увлекавшийся спортивными ставками и имеющий огромные долги по кредитам. В надежде узнать хоть что-то, пожилой мужчина обратился к экстрасенсам.

Как рассказал "КП - Уфа" отец Луизы Хайруллиной, экстрасенсы огорошили его неприятными известиями.

- Мол, женщины (мать и девочки) находятся в заложниках у каких-то людей в форме. Их охраняют боевики, а муж Луизы сбежал с деньгами. Находятся они за границей, но где именно непонятно, возможно, в Казахстане, - говорит Рамиль Мулахметов. - Я уже всему верю, но это пока всего лишь предположение. Это история не просто похищения денег, это история с криминалом.

Впрочем, от полиции никаких известий мужчина также пока не получает. На днях на опрос вызывали внука Рамиля Мулахметова (сына Эльзы Баймаковой), но никаких прояснений в дело это не внесло.

ИСТОЧНИК KP.RU