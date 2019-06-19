Хамитов сохранил за собой место в совете директоров «Башнефти»
Решение об этом было принято на собрании акционеров нефтяной компании
Рустэм Хамитов остается в совете директоров «Башнефти»
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Экс-глава Башкирии Рустэм Хамитов остался в совете директоров «Башнефти». Об этом стало известно по итогам собрания акционеров нефтяной компании. Вместе с Хамитовым место в совете сохранил и.о. министра имущественных отношений республики Олег Полстовалов.
Двумя новыми членами верхушки «Башнефти» стали представители «Роснефти»: руководитель службы внутреннего аудита Геннадий Букаев и вице-президент по шельфовым проектам Рунье Зелько.
Напомним, Рустэма Хамитова избрали членом совета директоров после его отставки с поста главы Башкирии в 2018 году.
ИСТОЧНИК KP.RU