2019-06-19T12:31:03+03:00
Общество

Хамитов сохранил за собой место в совете директоров «Башнефти»

Решение об этом было принято на собрании акционеров нефтяной компании
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Рустэм Хамитов остается в совете директоров «Башнефти»Рустэм Хамитов остается в совете директоров «Башнефти»
Изменить размер текста:

Экс-глава Башкирии Рустэм Хамитов остался в совете директоров «Башнефти». Об этом стало известно по итогам собрания акционеров нефтяной компании. Вместе с Хамитовым место в совете сохранил и.о. министра имущественных отношений республики Олег Полстовалов.

Двумя новыми членами верхушки «Башнефти» стали представители «Роснефти»: руководитель службы внутреннего аудита Геннадий Букаев и вице-президент по шельфовым проектам Рунье Зелько.

Напомним, Рустэма Хамитова избрали членом совета директоров после его отставки с поста главы Башкирии в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24