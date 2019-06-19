Уфа может стать «Городом трудовой доблести и славы»

СЕГОДНЯ 07:29 2019-06-19T07:29:09+03:00

Такое звание дается городам, которые внесли весомый вклад в победу над фашизмом.

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Столица Башкирии может получить звание «Город трудовой доблести и славы» – его дают городам, внесшим значительный вклад в победу над фашизмом. Инициативу выдвинул Уфимский городской совет ветеранов.

Администрация города призывает жителей присоединиться к общественному обсуждению по поводу присвоению звания, которое имеют только 24 города. Своё мнение можно высказать, направив письмо в Общественную палату Уфы до 1 августа 2019 года.

Во время Великой Отечественной войны в Уфе находилось около 40 предприятий, 104 тысячи эвакуированных людей из центральных, западных и южных районов страны. Каждый третий самолет, принимавший участие в боевых действиях, был оснащен выпущенными в Уфе двигателями.

ИСТОЧНИК KP.RU