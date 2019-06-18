2019-06-18T12:30:03+03:00
Общество

Радий Хабиров предложил жителям Башкирии «реализовать свой потенциал»

Врио главы республики запустил проект «Лидеры Башкортостана»
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Радий Хабиров запустил проект «Лидеры Башкортостана»Радий Хабиров запустил проект «Лидеры Башкортостана»
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Радий Хабиров запустил кадровый конкурс «Лидеры Башкортостана». Об этом врио главы республики рассказал на своей странице во «Вконтакте.

- Сегодня запускаем очень важный новый проект. Он нужен нам как воздух потому, что у любого руководителя всегда есть две проблемы — где найти квалифицированных сотрудников и как отбиться от назойливых неквалифицированных, – написал Хабиров. – Для решения обеих мы и проводим конкурс «Лидеры Башкортостана». Смысл проекта — обеспечить справедливый отбор кандидатов, без кумовства и коррупции. Чтобы мы научились, наконец, создавать процедуры, дающие возможность просто талантливым, инициативным, но безо всякой неформальной поддержки двигаться вперед».

Руководитель Башкирии сообщил, что финальный этап конкурса пройдет в прямом эфире БСТ. Планируется отобрать 100 лучших участников. Каждый, по словам Радия Хабирова, «получит возможность реализовать свой потенциал». Врио республики также пожелал удачи участникам и отметил, что победители помогут республике добиться прорыва. Подробности проекта «Лидеры Башкортостана» можно узнать на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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