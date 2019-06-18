2019-06-18T08:32:14+03:00
Происшествия

В Башкирии водитель без прав насмерть сбил женщину, переходившую дорогу

Через несколько часов пенсионерка скончалась в больнице
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Фото: группа "ДТП и ЧП | Туймазы Октябрьский"Фото: группа "ДТП и ЧП | Туймазы Октябрьский"
Изменить размер текста:

Смертельное ДТП произошло вечером 16 июня в Туймазах. 20-летний местный житель в состоянии сильного алкогольного опьянения сел за руль своей «девятки» и отправился колесить по городу. На улице Мичурина водитель сбил пожилую женщину, переходившую дорогу на пешеходном переходе. От полученных травм пенсионерка через несколько часов скончалась в больнице.

Как сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на собственный источник, виновник ДТП не имел водительских прав. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сотрудники дорожной полиции устанавливают все подробности происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24