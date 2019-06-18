В Башкирии водитель без прав насмерть сбил женщину, переходившую дорогу

СЕГОДНЯ 08:32 2019-06-18T08:32:14+03:00

Через несколько часов пенсионерка скончалась в больнице

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Смертельное ДТП произошло вечером 16 июня в Туймазах. 20-летний местный житель в состоянии сильного алкогольного опьянения сел за руль своей «девятки» и отправился колесить по городу. На улице Мичурина водитель сбил пожилую женщину, переходившую дорогу на пешеходном переходе. От полученных травм пенсионерка через несколько часов скончалась в больнице.

Как сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на собственный источник, виновник ДТП не имел водительских прав. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сотрудники дорожной полиции устанавливают все подробности происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU