В Башкирии водитель без прав насмерть сбил женщину, переходившую дорогу
Через несколько часов пенсионерка скончалась в больнице
Фото: группа "ДТП и ЧП | Туймазы Октябрьский"
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Смертельное ДТП произошло вечером 16 июня в Туймазах. 20-летний местный житель в состоянии сильного алкогольного опьянения сел за руль своей «девятки» и отправился колесить по городу. На улице Мичурина водитель сбил пожилую женщину, переходившую дорогу на пешеходном переходе. От полученных травм пенсионерка через несколько часов скончалась в больнице.
Как сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на собственный источник, виновник ДТП не имел водительских прав. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сотрудники дорожной полиции устанавливают все подробности происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU