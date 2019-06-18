Стало известно, почему на улицах Уфы так много полиции

СЕГОДНЯ 05:55 2019-06-18T05:55:34+03:00

Гости начали прибывать в Уфу уже в понедельник, 17 июня

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Многие жители Уфы отметили, что на городских улицах в последние дни очень много полиции, повсюду дежурят экипажи ДПС. Как выяснилось, это связано с форумом, посвященным вопросам безопасности. Он пройдет в Уфе с 18 по 20 июня. Первые участники мероприятия уже прибыли в столицу Башкирии.

- В Уфу сегодня начинают съезжаться гости встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Из более чем 100 стран мира, включая Европу и США, к нам приезжают секретари советов безопасности, министры и другие ответственные лица, - рассказал в соцсетях глава республики Радий Хабиров.

Известно, что в понедельник вечером в Уфу прибыли секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев и директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

При таком наплыве именитых гостей на дорогах, вероятно, возникнут заторы. Хабиров заверил, что власти постараются минимизировать неудобства, и призвал жителей республики быть терпеливыми и гостеприимными.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/715158" frameborder="0"></iframe> Кортеж в Уфе на проспекте Салавата Юлаева.

ИСТОЧНИК KP.RU