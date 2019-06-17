Лучники из Башкирии борются за право выступить на первенстве России и мира

СЕГОДНЯ 18:10 2019-06-17T18:10:41+03:00

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Лучники из Башкирии соревнуются за право выступить на первенстве России и мира. На днях они состязались в стрельбе из классического и блочного луков. Первый входит в число олимпийских дисциплин, а второй еще нет.

Как сообщает телеканал «Вся Уфа», в соревнованиях приняли участие 72 спортсмена, но лучшие результаты показали трое: Рухулла Набилл, Азалия Гиниятова и Станислав Черемискин. Сейчас они главные претенденты на то, чтобы отправиться на этап первенства России в Раменском, а оттуда - на первенство мира в Испанию.

ИСТОЧНИК KP.RU