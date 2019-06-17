2019-06-17T17:45:01+03:00
Происшествия

В Уфе преподаватель школы МВД обещал за деньги устроить девушку в вуз

Теперь мужчину будут судить за мошенничество
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Уголовное дело в отношении 24-летнего преподавателя Уфимского юридического института МВД России передано в суд. Молодой человек обвиняется в покушении на мошенничество.

Весной он предложил своей знакомой устроить ее дочку в вуз. Естественно, эта услуга была платной – он запросил 200 тысяч рублей. Для большей убедительности мужчина заявил, что является членом приемной комиссии, хотя это была ложь.

8 мая его задержали при передачи первой половины оговоренной суммы.

- Обвиняемый был уволен за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел. В ходе следствия преподаватель вину в содеянном признал в полном объеме, - говорится в сообщении регионального Следкома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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