В Башкирии трое мужчин обвиняются в заказном убийстве уфимца

СЕГОДНЯ 06:29 2019-06-18T06:29:15+03:00

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В скором времени в суде Башкирии будет решаться судьба троих мужчин. Их обвиняют в совершении заказного убийства.

Как рассказали в республиканском Следственном комитете, план преступления созрел еще в декабре 2017 года. Тогда к 60-летнему мужчине пришел приятель и предложил тому деньги за убийство 49-летнего уфимца. Пожилой мужчина решил не пачкать руки и за полмиллиона нанял 58-летнего знакомого. Тот взял себе в помощники еще одного парня – 29-летнего жителя Стерлитамака.

Исполнители поселились в Уфе, недалеко от дома намеченной жертвы. Пронаблюдав за ним месяц, в феврале, они привели замысел в исполнение. Когда житель Уфы приехал домой на улицу Ферина, младший из преступников четыре раза выстрелил тому в голову и шею. Тело погибшего нашли в его «Тойоте Камри». Расследование дела заняло много времени.

- Допрошено более 50 свидетелей, собраны объекты для проведения экспертных исследований, назначены и проведены свыше 20 экспертных исследований из различных областей науки, - говорится в сообщении Следкома.

В итоге поиски вывели сыщиков на след всех троих участников преступления. Сейчас утверждено обвинительное заключение по делу, его копии будут переданы обвиняемым.

- Уголовное дело в отношении организатора убийства выделено в отдельное производство, - пояснили в следкоме.

ИСТОЧНИК KP.RU