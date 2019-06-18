На перекрестке в Башкирии столкнулись две иномарки, погибла женщина

СЕГОДНЯ 07:51 2019-06-18T07:51:22+03:00

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Вчера утром, 17 июня, в Туймазинском районе на 1307 километре трассы М-5 столкнулись два автомобиля. По предварительной информации, мужчина за рулем «BMW X-5», выезжая со второстепенной дороги, не уступил преимущество водителю «KIA». После сильного удара немецкий внедорожник оказался на обочине. У него оторвалось колесо. От передней части другого автомобиля практически ничего не осталось.

В результате дорожно-транспортного происшествия скончалась 46-летняя женщина. Она находилась на пассажирском сиденье легковушки. Состояние здоровье водителей неизвестно. Причины и обстоятельства инцидента предстоит выяснить сотрудникам дорожной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU