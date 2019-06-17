В Уфе набережную облагородили «виселицами»

СЕГОДНЯ 12:46 2019-06-17T12:46:20+03:00

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В столице Башкирии продолжают облагораживать территорию набережной реки Белой.

Недавно здесь установили любопытные конструкции – стилизованные под старину столбы. Креатив местных дизайнеров не оценил один из жителей города – Денис К.

На своей странице в Facebook горожанин сравнил столбы с эшафотом, процитировав композицию «Полигон» рэпера Oxxxymiron: «Эшафот и мешок, неизбежной победы стяг. Какие-то шуты на потешном столбе висят.»

В комментариях многие пользователи поддержали аналогию Дениса. И действительно, после этого любопытного сравнения сложно смотреть на столбы иначе.

Не так давно врио главы Башкирии Радий Хабиров проинспектировал набережную реки Белой и выразил надежду, что «это будет одна из лучших набережных России». Участок благоустраивают с 2015 года.

ИСТОЧНИК KP.RU