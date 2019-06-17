Власти Башкирии рассказали, когда исчезнут очереди в детские сады

СЕГОДНЯ 14:52 2019-06-17T14:52:58+03:00

В правительстве Башкирии пообещали решить проблему с очередями в детский сад Фото: Алексей БУЛАТОВ

Родители получат пособия для устройства своих детей в дошкольные учреждения

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На оперативном совещании в правительстве Башкирии исполняющий обязанности министра образования Башкирии Айбулат Хажин рассказал о ситуации с очередями в детские сады.

По данным чиновника, в нынешнем году поступило 70 жалоб от родителей по поводу зачисления детей в дошкольные учреждения. Наиболее остро вопрос стоит в Уфе, Уфимском районе и Стерлитамаке. Одним из возможных решений Хажин считает перевод детей на обучение в частные учреждения.

Он призывает привлечь к этому процессу администрацию. Всего в республике 173 частных детсада, 32 их которых имеют лицензию на обучение детей. И.о. министра сообщил, что родители получат пособия для устройства своих детей в эти частные садики.

Данная практику проверят в Стерлитамаке, и если эксперимент окажется удачным, то по прогнозам в 2021 году все дети будут обеспечены дошкольным образованием.

ИСТОЧНИК KP.RU