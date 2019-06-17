2019-06-17T09:15:43+03:00
Общество

«Я на железнодорожных путях»: стали известны подробности поисков школьницы в Уфе

Девочка испугалась, замерзла и поранила ногу
Эльвина АПАРИНА
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В Уфе нашли пропавшую накануне школьницуВ Уфе нашли пропавшую накануне школьницу
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Вчера поздно вечером, 16 июня, в социальной сети во «Вконтакте» появилось объявление о том, что в районе Черниковки потерялась маленькая девочка Виолетта. Поначалу поисковики опровергли эту информацию, отметив, что это «фейк». Однако потом стало известно, что девочка на самом деле потерялась и была найдена живой. Подробности поисков «Комсомолке» рассказала подруга матери девочки.

- Она пропала в районе 16 часов, не пришла домой, перестала выходить на связь. Ее мама сначала искала дочь одна, думала, где-то рядом. Но когда стемнело, и девочка не пришла домой, она забила тревогу. Написала друзьям, сообщила в полицию. Через некоторое время Виолетта позвонила маме и сказала, что заблудилась, находится на железнодорожных путях, - рассказала Юлия.

В 21:30 организовалась поисковая группа – целых семь машин. Они распределились по территории и выдвинулись на поиски. Через несколько часов девочку нашли живой и здоровой на железнодорожных путях в районе улицы Ушакова. Оказалось, что она поссорилась с друзьями и убежала от них, а дороги назад не нашла. Виолетта поранила ногу, отделалась испугом, немного замерзла.

Если у вас пропал ребенок или близкий человек, немедленно сообщайте об этом в полицию или волонтерам-поисковикам 8 (800) 700-54-52 (ДПСО Лиза-Алерт), 8-927-969-89-19 (РОО "Поиск Детей - Башкортостан").

ИСТОЧНИК KP.RU

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