2019-06-17T08:22:08+03:00
Общество

В Татарстане оскорбились вызывающей карикатуре художника из Уфы

Спор разгорелся из-за творчества Камиля Бузыкаева
Рустем АХУНОВ
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Жителей Татарстана оскорбила карикатура Камиля БузыкаеваЖителей Татарстана оскорбила карикатура Камиля Бузыкаева
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Знаменитого уфимского карикатуриста Камиля Бузыкаева обвинили в сравнении жительниц Татарстана с путанами.

Забавный рисунок карикатурист выложил в соцсети на прошлой неделе. На нем изображена дама, своей одеждой напоминающая девушек легкого поведения. Более того на рисунке также был изображен припаркованный автомобиль, в котором кто-то уже успел уединиться с другой девушкой.

Примечательно, что девушка держит в руках блюдо с чак-чаком, а над ним нависает растяжка с надписью «Welcome to Kazan».

- На днях Бузыкаев опубликовал оскорбительную для всех казанцев и татарстанцев карикатуру. В ней делается жирный намек, что Казань ради гостей готова на всё, - написали пользователи популярного сообщества «Татары мира».

Сам Бузыкаев прокомментировал, что подобных девушек можно постоянно встретить на участке трассы М-7 в Татарстане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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