2019-06-16T17:02:56+03:00
Происшествия

Серийного убийцу пенсионеров из Башкирии заметили в Саратовской области

Мужчина расправился с четырьмя стариками
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Серийного убийцу пенсионеров из Башкирии заметили в Саратовской областиСерийного убийцу пенсионеров из Башкирии заметили в Саратовской области
Изменить размер текста:

Убийцу двух пенсионеров из Уфы заметили в Саратовской области.

По данным местного портала «Взгляд-информ», 31 мая душегуб жестоко расправился с двумя пенсионерами 82 и 83 лет. Он забил пожилых людей металлическим предметом по голове. Сообщается, что ранее этот же мужчина похожим образом убил еще двух пенсионеров 98 и 71 лет. По факту обоих случаев стражи порядка возбудили уголовные дела.

Этот серийный убийца пенсионеров успел отметиться и в Башкирии. В 2012 году он совершил три убийства пенсионеров в Уфе. Преступник поджидал бабушек на улице, под разными причинами забирался в их дома, убивал и выносил дома ценные вещи. Увы, задержать его башкирским стражам порядка так и не удалось. Он успел скрыться в соседних регионах, где продолжил свое жуткое дело.

На вид подозреваемому 30-40 лет, рост 160-165 сантиметров, телосложение среднее, волосы и глаза темные. Если вы заметили этого мужчину, пожалуйста, сообщите об этом в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Радий Хабиров сообщил, что власти справились с ремонтом ям на 80%
На автодороге Уфа-Аэропорт наносят разметку из термопластика
Погода в Башкирии на завтра, 17 июня
В Башкирии без вести пропала 21-летняя мать двоих детей
Полицейские Башкирии выясняют местонахождение детей кассирши, похитившей 25 млн
Элвин Грей и солист группы «Пицца» помирились
В Уфе пройдет ярмарка вакансий
Футбольную «Уфу» покинут как минимум два игрока
В Башкирии прекратили поиски 30-летнего Вадима Гольтяева
В Башкирии будут судить школьную медсестру, из-за которой скончалась 17-летняя девочка во время урока
Земфира извинилась, что не выступила на «Сердце Евразии» в Уфе
Родственники пропавшего в Уфе Дмитрия Мохова рассказали, как идут поиски
Когда в Башкирию придет теплая погода
«Его видели в другом городе»: девушка из Башкирии разыскивает пропавшего 9 месяцев назад брата
На трассе в Башкирии столкнулись «Mercedes» и «Лада», двое погибли
В Уфе эвакуировали крупный торговый центр
В Уфе полицейские поймали жулика, укравшего из элитного дома 20 млн
Погода в Башкирии на воскресенье, 16 июня
Первая леди Башкирии раскритиковала Радика Юльякшина
В Башкирии разыскивают пропавшего Вадима Гольтяева
В Уфе осудят работника банка за подкуп
«Это внешне я такой суровый»: Радий Хабиров рассказал, чего боится
«Ежедневные переработки личного состава»: от кого бегут полицейские Стерлитамака
Форвард «Уфы» вырос в цене до 4,5 млн евро
В Башкирии поймали закладчика с полкило наркотиков
В Башкирии бывшего главу сельсовета подозревают в присвоении квартиры
Под Уфой внедорожник перевернулся на крышу, есть пострадавшие