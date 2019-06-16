Серийного убийцу пенсионеров из Башкирии заметили в Саратовской области

СЕГОДНЯ 16:58 2019-06-16T17:02:56+03:00

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Убийцу двух пенсионеров из Уфы заметили в Саратовской области.

По данным местного портала «Взгляд-информ», 31 мая душегуб жестоко расправился с двумя пенсионерами 82 и 83 лет. Он забил пожилых людей металлическим предметом по голове. Сообщается, что ранее этот же мужчина похожим образом убил еще двух пенсионеров 98 и 71 лет. По факту обоих случаев стражи порядка возбудили уголовные дела.

Этот серийный убийца пенсионеров успел отметиться и в Башкирии. В 2012 году он совершил три убийства пенсионеров в Уфе. Преступник поджидал бабушек на улице, под разными причинами забирался в их дома, убивал и выносил дома ценные вещи. Увы, задержать его башкирским стражам порядка так и не удалось. Он успел скрыться в соседних регионах, где продолжил свое жуткое дело.

На вид подозреваемому 30-40 лет, рост 160-165 сантиметров, телосложение среднее, волосы и глаза темные. Если вы заметили этого мужчину, пожалуйста, сообщите об этом в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU