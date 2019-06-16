2019-06-16T12:20:45+03:00
Звезды

Элвин Грей и солист группы «Пицца» помирились

Накануне они повздорили из-за того, что башкирский Джастин Бибер пел на сцене дольше, чем положено
Эльвина АПАРИНА
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Вчера, 15 июня, Элвин Грей в своем «Инстаграме» выложил фотографию с солистом группы «Пицца» и коротко подписал ее — Мир. Вероятно, артисты помирились после небольшого конфликта, который произошел между ними 14 июня.

Напомним, на фестивале «Сердце Евразии» Радик Юльякшин выступал больше, чем положено, растянул свое выступление на час, хотя должен был петь всего 30 минут. Этой выходкой остался недоволен Сергей Приказчиков, который выступал со своей группой сразу после башкирского Джастина Бибера. К счастью, сейчас вопрос решен. Певцы сделали совместную веселую фотографию и сообщили поклонникам, что конфликт исчерпан.

- Пожалуйста, артисты, будьте выше всего этого. Не выясняйте публично отношения! У вас толпы поклонников, а кому-то, как мне, например, очень нравится творчество обоих, - написала поклонница в комментариях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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