2019-06-15T20:34:07+03:00
Общество

Когда в Башкирию придет теплая погода

Синоптики дали прогноз до конца июня
Рустем АХУНОВ
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Ждать теплую погоду жителям Башкирии придется еще как минимум неделюЖдать теплую погоду жителям Башкирии придется еще как минимум неделю
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Жителей Башкирии ожидает еще как минимум неделя прохладной и пасмурной погоды.

Так, по данным сервиса «Gismeteo», дожди в республике будут лить всю следующую неделю. Лишь в субботу, 22 июня, ожидается потепление до 24 градусов и ясная погода. В воскресенье столбик термометра и вовсе поднимется до 31 градуса.

Начиная с 24 июня в республике ожидается относительно теплая, но при этом дождливая погода. Столбик термометра ночью будет опускаться до 15 градусов, а днем потеплеет до 30.

Начало июня также же обещает быть пасмурным, дождливым и теплым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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