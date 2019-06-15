Когда в Башкирию придет теплая погода
Синоптики дали прогноз до конца июня
Ждать теплую погоду жителям Башкирии придется еще как минимум неделю
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Жителей Башкирии ожидает еще как минимум неделя прохладной и пасмурной погоды.
Так, по данным сервиса «Gismeteo», дожди в республике будут лить всю следующую неделю. Лишь в субботу, 22 июня, ожидается потепление до 24 градусов и ясная погода. В воскресенье столбик термометра и вовсе поднимется до 31 градуса.
Начиная с 24 июня в республике ожидается относительно теплая, но при этом дождливая погода. Столбик термометра ночью будет опускаться до 15 градусов, а днем потеплеет до 30.
Начало июня также же обещает быть пасмурным, дождливым и теплым.
ИСТОЧНИК KP.RU