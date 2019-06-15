2019-06-15T18:34:34+03:00
Происшествия

На трассе в Башкирии столкнулись «Mercedes» и «Лада», двое погибли

Авария случилась в Куюргазинском районе [фото, видео]
Рустем АХУНОВ
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Пассажиры ВАЗ-2110 погибли на местеПассажиры ВАЗ-2110 погибли на месте
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В Башкирии на трассе столкнулись «Mercedes» и ВАЗ-2110, двое человек погибли.

По данным ГИБДД республики, смертельная авария произошла на 389 километре дороги Магнитогорск-Ира. Известно, что автомобили двигались в противоположном направлении. В результате столкновения 45-летний водитель отечественной легковушки и его пассажирка погибли на месте. Помощь медиков понадобилась и двум девушкам 18 и 20 лет из салона «Mercedes».

Сейчас автоинспекторы устанавливают все обстоятельства аварии. На месте работают аварийные службы.

Машины разбросало по обочине

Машины разбросало по обочине

На трассе в Башкирии столкнулись ВАЗ-2110 и «Mercedes».

ИСТОЧНИК KP.RU

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