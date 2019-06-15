«Это внешне я такой суровый»: Радий Хабиров рассказал, чего боится

СЕГОДНЯ 11:48 2019-06-15T11:55:50+03:00

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Радий Хабиров рассказал жителям республики, чего он боится.

Неожиданное заявление врио главы республики сделал днем в субботу, 15 июня.

- Это я внешне такой суровый. А если честно, то очень боюсь не оправдать надежды миллионов башкортостанцев. Сижу и понимаю, что республика ждет драйва, развития. В голове закладывается мысль – а вдруг у меня не получится? – риторически спросил Хабиров в интернете.

Также он добавил, что бросит все силы, чтобы эти изменения понравились жителям республики. На этом пути он обещает быть упрямым, пускай даже чрезмерно.

ИСТОЧНИК KP.RU