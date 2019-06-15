2019-06-15T11:37:08+03:00
Общество

«Ежедневные переработки личного состава»: от кого бегут полицейские Стерлитамака

Стражи порядка жалуются на сложные условия труда
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Представили нового начальника полицейским в конце 2018 годаПредставили нового начальника полицейским в конце 2018 года
Изменить размер текста:

Полицейские Стерлитамака хотят уволиться из-за слишком сложных условий труда, который создал новый начальник.

Напомним, что новость о том, что во втором по численности городе Башкирии более 100 полицейским не дают уволиться, появилась в прошлую пятницу, 14 июня. По данным радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» в сложную ситуацию стражи порядка попали из-за нового начальника, который заставляет их работать больше положенного.

Согласно официальным данным, 27 декабря 2018 года сотрудникам управления МВД по Стерлитамаку представили нового начальника – Ильдара Хурматуллина. Полковник имеет достаточный опыт работы в городах – в Уфе он служил командиром полка ППС. До последнего времени Хурматуллин работал заместителем начальника отдела МВД по Кармаскалинскому району. Любопытно, что возглавлял отдел Салават Галиев, которого в ноябре 2018 года обвинили в изнасиловании 23-летней дознавательницы.

- В случае слабых результатов по административным протоколам и проверке сотовых телефонов (с батальона требования выросли почти в два раза), заставляют дорабатывать командирский состав. В итоге такая политика приводит к ежедневным переработкам личного состава и нагрузкам, которые не вносятся в табель. Распорядок дня это 8 часов работы, а со всеми построениями и подведениями это превращается в 11-12 часовой рабочий день, - жалуется один из сотрудников отдела и интернете.

Также анонимный пользователь сообщает, что многие сотрудники МВД пытаются всеми силами покинуть свое место работы.

В МВД Башкирии от комментариев на данную тему воздержались.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии разыскивают пропавшего Вадима Гольтяева
В Уфе осудят работника банка за подкуп
«Это внешне я такой суровый»: Радий Хабиров рассказал, чего боится
Форвард «Уфы» вырос в цене до 4,5 млн евро
В Башкирии поймали закладчика с полкило наркотиков
В Башкирии бывшего главу сельсовета подозревают в присвоении квартиры
Под Уфой внедорожник перевернулся на крышу, есть пострадавшие
«Думаете, мне прикольно стоять за сценой?» Радик Юльякшин попал в скандал на «Сердце Евразии»
Уфимцы получат еще один прямой маршрут до моря
В Башкирии мужчина устроил смертельную аварию, отмечая покупку автомобиля
Довели: из полиции Стерлитамака хотят уволиться более 100 сотрудников
В Стерлитамаке 7-летняя девочка сломала шею, катаясь с горки
В Уфе неизвестные шлют письма от имени «Белого дома»
Уфимская школьница спасла человека во время фотосессии
В Башкирии подросток изнасиловал 88-летнюю пенсионерку
25-летний житель Башкирии застрелил многодетного отца за замечание о громкой музыке
Летнее предложение от SKODA: выгодные условия на покупку автомобилей в июне
ВТБ Лизинг предлагает автомобили концерна Fiat Chrysler Automobiles на льготных условиях
Башкирия получит 282 млн рублей на переселение жильцов аварийных домов
В Уфе рабочий погиб при установке рекламного баннера, упав с погрузчика
Три сельхозпроекта получат поддержку от властей Башкирии
«Вынесли 30 тысяч долларов и золотые украшения»: в Уфе ограбили врача-статиста
Жителей Башкирии ждут холодные и дождливые выходные
Полицейские задержали разбойника, нападавшего на инвалидов в Башкирии
Летнее предложение от SKODA: выгодные условия на покупку автомобилей в июне
Сегодня на «Сердце Евразии» в Уфе пройдет уникальное пиротехническое шоу
Проект УГНТУ одобрен на заседании Инвестиционного комитета Республики Башкортостан