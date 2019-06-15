«Ежедневные переработки личного состава»: от кого бегут полицейские Стерлитамака

СЕГОДНЯ 11:36 2019-06-15T11:37:08+03:00

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Полицейские Стерлитамака хотят уволиться из-за слишком сложных условий труда, который создал новый начальник.

Напомним, что новость о том, что во втором по численности городе Башкирии более 100 полицейским не дают уволиться, появилась в прошлую пятницу, 14 июня. По данным радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» в сложную ситуацию стражи порядка попали из-за нового начальника, который заставляет их работать больше положенного.

Согласно официальным данным, 27 декабря 2018 года сотрудникам управления МВД по Стерлитамаку представили нового начальника – Ильдара Хурматуллина. Полковник имеет достаточный опыт работы в городах – в Уфе он служил командиром полка ППС. До последнего времени Хурматуллин работал заместителем начальника отдела МВД по Кармаскалинскому району. Любопытно, что возглавлял отдел Салават Галиев, которого в ноябре 2018 года обвинили в изнасиловании 23-летней дознавательницы.

- В случае слабых результатов по административным протоколам и проверке сотовых телефонов (с батальона требования выросли почти в два раза), заставляют дорабатывать командирский состав. В итоге такая политика приводит к ежедневным переработкам личного состава и нагрузкам, которые не вносятся в табель. Распорядок дня это 8 часов работы, а со всеми построениями и подведениями это превращается в 11-12 часовой рабочий день, - жалуется один из сотрудников отдела и интернете.

Также анонимный пользователь сообщает, что многие сотрудники МВД пытаются всеми силами покинуть свое место работы.

В МВД Башкирии от комментариев на данную тему воздержались.

ИСТОЧНИК KP.RU