25-летний житель Башкирии застрелил многодетного отца за замечание о громкой музыке

СЕГОДНЯ 15:37 2019-06-14T15:37:40+03:00

Злоумышленник отправится за решетку на девять лет

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В Ишимбае осудили 25-летнего мужчину за убийство отца троих детей и незаконное приобретение и хранение оружия.

Как сообщили в прокуратуре, весной прошлого года местный житель приобрёл неисправный пистолет Макарова, который самостоятельно переделал в боевой. Он зарядил его патронами и спрятал дома.

В декабре 2018 года его сосед пожаловался на громкую музыку в квартире. Он сказал, что шум мешает уснуть троим его детям и попросил уменьшить звук. В ответ на это тот схватил пистолет и выстрелил потерпевшему в голову. На шум прибежала супруга, которая вызвала медиков. К сожалению, мужчина скончался в районной больнице.

Злоумышленник приговорили к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначили штраф 100 тысяч рублей. мужчину обязали выплатить два млн рублей компенсации морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU