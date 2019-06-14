«Вынесли 30 тысяч долларов и золотые украшения»: в Уфе ограбили врача-статиста

СЕГОДНЯ 12:53 2019-06-14T12:53:58+03:00

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Неприятный сюрприз обнаружила уфимка Лилия А., вернувшись домой вечером 12 июня. Из квартиры на улице Достоевского, где проживала женщина вместе с 17-летней дочерью и 11-летним сыном, пропала крупная сумма денег и драгоценности. Всего воры вынесли 30 тысяч долларов (1 млн 950 тысяч в переводе на российские рубли) и фамильные золотые украшения, стоимость которых еще предстоит оценить.

Ограбленная уфимка работала врачом-статистом

Преступники действовали осторожно: по всей видимости, злоумышленники знали, что семьи не будет в квартире практически сутки, а также имели запасной комплект ключей (вариант, что дверь забыли запереть, домочадцы также не исключают).

Как сообщил «КП-Уфа» собственный источник, прибывшие на место происшествия полицейские изъяли 9 образцов отпечатков пальцев, след материи и дверной замок. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU