2019-06-14T12:53:58+03:00
Происшествия

«Вынесли 30 тысяч долларов и золотые украшения»: в Уфе ограбили врача-статиста

Преступники проникли в квартиру через открытую дверь
Инга НОВИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: 2gisФото: 2gis
Изменить размер текста:

Неприятный сюрприз обнаружила уфимка Лилия А., вернувшись домой вечером 12 июня. Из квартиры на улице Достоевского, где проживала женщина вместе с 17-летней дочерью и 11-летним сыном, пропала крупная сумма денег и драгоценности. Всего воры вынесли 30 тысяч долларов (1 млн 950 тысяч в переводе на российские рубли) и фамильные золотые украшения, стоимость которых еще предстоит оценить.

Ограбленная уфимка работала врачом-статистом

Ограбленная уфимка работала врачом-статистом

Преступники действовали осторожно: по всей видимости, злоумышленники знали, что семьи не будет в квартире практически сутки, а также имели запасной комплект ключей (вариант, что дверь забыли запереть, домочадцы также не исключают).

Как сообщил «КП-Уфа» собственный источник, прибывшие на место происшествия полицейские изъяли 9 образцов отпечатков пальцев, след материи и дверной замок. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Три сельхозпроекта получат поддержку от властей Башкирии
Жителей Башкирии ждут холодные и дождливые выходные
Полицейские задержали разбойника, нападавшего на инвалидов в Башкирии
Летнее предложение от SKODA: выгодные условия на покупку автомобилей в июне
Сегодня на «Сердце Евразии» в Уфе пройдет уникальное пиротехническое шоу
Проект УГНТУ одобрен на заседании Инвестиционного комитета Республики Башкортостан
Радий Хабиров отверг проект Парка искусств в Уфе
В Уфе 4 июля начнут строить новое здание хирургического корпуса кардиоцентра
Верховный суд Башкирии призвал УГОК ответственным за загрязнение воздуха в Сибае
В Башкирии нашли мужчину, который два года назад украл 22 млн рублей и инсценировал свою смерть
Руководитель крупнейшего застройщика в Башкирии ушел в отставку
В Башкирии парень на мопеде врезался в «Ладу»
«Уфе» вернут «казахского Месси»
С начала 2019 года в Башкирии вышла замуж 41 девочка
В Уфе посетителей фестиваля «Сердце Евразии» развезут бесплатные автобусы
Иностранные инвесторы готовы вложиться в уфимские трамваи
В Башкирии власти усилили контроль над перепланировкой квартир
В Уфе экс-полицейских, обвиняемых в групповом изнасиловании, оставили под домашним арестом
В Башкирии в руках водителя взорвалось колесо от КамАЗа
Жительницу Башкирии осудили за торговлю самогоном
Уфимку, выбросившую двухлетнюю дочь из окна девятого этажа, отправят на принудительное лечение
В Башкирию придут грозы и сильный ветер
Канал «Вся Уфа» провел телемарафон «От Всей Уфы — с любовью!»
В Башкирии чиновница незаконно присвоила земельные участки для себя и своих родственников
«Справедливая Россия» выдвинула своего кандидата на пост главы Башкирии
В Башкирии пропал 31-летний Вадим Кромин