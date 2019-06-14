2019-06-14T12:14:54+03:00
Происшествия

Полицейские задержали разбойника, нападавшего на инвалидов в Башкирии

Молодого человека подозревают в двух нападениях
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Два месяца назад в Казани полицейские задержали 20-летнего парня, которого подозревают в серии нападений на глухонемых мужчин. Как сообщает собственный источник «Комсомольской правды» в правоохранительных органах, по версии полицейских безработный парень в разное время ограбил жителей Нефтекамска и Стерлитамака.

По словам собеседника «Комсомолки», задержанный караулил инвалидов в подъезде, а затем силой отбирал у них деньги и мобильные телефоны. Первое нападение он совершил в Нефтекамске, затем отправился «с гастролями» в Стерлитамак, где совершил такое же преступление.

Как отметил собеседник, грабитель практически сразу признался в содеянном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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