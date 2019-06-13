Житель Башкирии выстрелил в полицейского из травматического пистолета

СЕГОДНЯ 13:31 2019-06-13T13:31:44+03:00

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В Ишимбае городской суд вынес приговор 32-летнему местному жителю, мужчину признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти, опасного для здоровья.

Инцидент произошел в августе 2017 года, когда в Ишимбае отмечался День города. Обвиняемый, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, затеял драку с компанией молодых людей. Прибывший на место сотрудник полиции попытался утихомирить драчуна, за что и получил пулю из травматического пистолета в живот. Превозмогая боль, полицейский все же смог скрутить и задержать преступника.

- Вину в совершении преступления подсудимый не признал. Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, - сообщили в межрайонной прокуратуре. - В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU