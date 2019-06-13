Жительницу Башкирии осудили за торговлю самогоном

СЕГОДНЯ 17:47 2019-06-13T17:47:42+03:00

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В Кугарчинском районе суд приговорил к крупному штрафу 61-летнюю местную жительницу. Женщина торговала самогоном, хотя ранее уже привлекалась к ответственности за незаконную торговлю.

В суде выяснилось, что в августе прошлого года женщина продала за 100 рублей бутылку самогона своему односельчанину. Об этом стало известно полицейским, которые обнаружили в доме сельчанки фрагменты самогонного аппарата. С учетом того, что женщину уже штрафовали ранее за незаконную торговлю самодельным алкоголем, за повторное нарушение пришлось возбудить уголовное дело.

- Подсудимая не признала вину в совершении преступления, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. - Суд приговорил её к наказанию в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. В настоящее время она полностью оплатила указанную сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU