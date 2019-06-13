2019-06-13T10:07:50+03:00
Общество

Уфимку лишили работы из-за фотографии

Пассажиры троллейбуса возмутились, что водитель их жизнями рискуют ради эффектных снимков
Яна БАЗЕКИНА
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Женщина лишилась работы за фотографии на рабочем местеЖенщина лишилась работы за фотографии на рабочем месте
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В Уфе уволили водителя троллейбуса, которая делала селфи и снимала себя на видео прямо за рулем, во время движения транспорта. Как сообщает ГТРК «Башкортостан», такое решение приняли в троллейбусном депо, в котором работала женщина.

Водителя-экстремала, не отрывающуюся от своего смартфона ни на минуту, засняли пассажиры троллейбуса еще в начале июня. Уфимцев глубоко возмутило поведение женщины, которая рискуя попасть в аварию, отвлекаясь от дороги, непрерывно фотографировала себя за рулем, снимала видео, а также активно переписывалась в интернете. Когда водителю сделали замечание, пригрозив, что фотографии с ней попадут в социальные сети, женщина всего лишь отмахнулась. Сейчас уфимке, которая, кстати, за 20 лет стажа не получила ни одного нарекания, придется подыскивать новое место работы, а также, скорее всего, придется заплатить штраф в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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