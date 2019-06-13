Молодая мама из Башкирии погибла, выпав из окна в Магнитогорске

СЕГОДНЯ 13:12 2019-06-13T13:12:49+03:00

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33-летняя Лайсан Б. из деревни Тагирово, что в Баймакском районе Башкирии, трагически погибла в Магнитогорске.

Известно, что тело молодой женщины нашли под окнами одного из домов вечером 10 июня. По-видимому, она выпала из окна четвертого этажа. У погибшей девушки остался маленький сын. Лайсан растила его в одиночку после развода с супругом.

Пока не ясно, что именно случилось в тот роковой вечер. Сейчас во всех обстоятельствах печально истории разбираются местный Следком.

Похороны девушки пройдут в ее родной деревне.

ИСТОЧНИК KP.RU