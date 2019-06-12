В Уфе неадекватный мужчина влез на дерево и не давал себя спасти

СЕГОДНЯ 16:11 2019-06-12T16:11:07+03:00

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Сегодня, 12 июня, около 8 часов утра жители уфимского микрорайона Зеленая роща стал и очевидцами странной картины. Около дома по улице Бакалинская, 27, на дерево взобрался неизвестный мужчина. Горожане решили вызвать спасателей, поскольку он вел себя неадекватно и не мог спуститься.

Вскоре на место прибыли сотрудники Управления гражданской защиты Уфы. Спасатели пытались снять мужчину с дерева, но он стал активно сопротивляться: кричал, откидывал приставленную лестницу и лез выше, передает пресс-служба УГЗ Уфы.

Через некоторое время им все-таки удалось снять неизвестного с дерева и передать бригаде медиков скорой помощи. Как отмечают в пресс-службе управления, о причинах поступка уфимца неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU