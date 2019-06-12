2019-06-12T16:11:07+03:00
Происшествия

В Уфе неадекватный мужчина влез на дерево и не давал себя спасти

Инцидент произошел в микрорайоне Зеленая роща
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
Изменить размер текста:

Сегодня, 12 июня, около 8 часов утра жители уфимского микрорайона Зеленая роща стал и очевидцами странной картины. Около дома по улице Бакалинская, 27, на дерево взобрался неизвестный мужчина. Горожане решили вызвать спасателей, поскольку он вел себя неадекватно и не мог спуститься.

Вскоре на место прибыли сотрудники Управления гражданской защиты Уфы. Спасатели пытались снять мужчину с дерева, но он стал активно сопротивляться: кричал, откидывал приставленную лестницу и лез выше, передает пресс-служба УГЗ Уфы.

Через некоторое время им все-таки удалось снять неизвестного с дерева и передать бригаде медиков скорой помощи. Как отмечают в пресс-службе управления, о причинах поступка уфимца неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе в честь Дня города запустили фонтан-часы
В Башкирии женщина за рулем легковушки сбила троих детей
В Башкирии водитель маршрутки испугал пассажиров своим поведением
В Уфе из-за ремонта дороги перекроют улицу Заки Валиди
В Уфе охранник магазина поймал воришку и избил его баллоном пива
Защитник ФК «Уфа» Дмитрий Живоглядов перешел в «Локомотив»
МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за усиления ветра
Стояла на голове: в Башкирии спасли провалившуюся в колодец корову
В Башкирии на трассе перевернулся грузовик с зерном, водитель погиб
Стали известны подробности аварии в Башкирии, в которой погибла семья из четырех человек
В Башкирии мужчина пытался обмануть банк с помощью поддельных документов
Авиакомпания «Победа» возобновила рейсы из Уфы в Москву
Власти Башкирии запретили полеты беспилотников над Уфой