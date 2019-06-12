Стояла на голове: в Башкирии спасли провалившуюся в колодец корову
На днях в одной из деревень Белорецкого района произошла необычное ЧП. По словам местных жителей, молодая корова провалилась в открытый колодец и не смогла самостоятельно выбраться. Сельчане пожалели животное и вызвали спасателей.
Как рассказали в пресс-службе Госкомитета Башкирии по ЧС, сразу после звонка от местных жителей, на место тут же выехали спасатели. По прибытии выяснилось, что буренка в прямом смысле стоит на голове в колодце. Они организовали настоящую операцию по спасению несчастной.
Благодаря слаженным действиям спасателей корову удалось вызволить из ловушки. К счастью, она отделалась лишь сильным испугом.
Операция по спасению коровы из колодца в Башкирии.
ИСТОЧНИК KP.RU