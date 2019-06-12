Авиакомпания «Победа» возобновила рейсы из Уфы в Москву

СЕГОДНЯ 09:10 2019-06-12T09:10:03+03:00

Первый самолет взлетел уже сегодня

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Сегодня, 12 июня, из международного аэропорта «Уфа» взлетело воздушное судно авиакомпании «Победа». Рейс по маршруту Уфа – Москва начался в 07:10. Сегодня же стало известно, что авиакомпания после длительного перерыва возобновляет ежедневные полеты.

Напомним, «Победа» отменила регулярные авиарейсы по маршруту Уфа-Москва и обратно осенью 2016 года. По всей видимости тогда у перевозчика возник конфликт с руководством аэропорта. Сейчас, похоже, ситуация была урегулирована.

Как стало известно «Комсомолке», авиакомпания «Победа» начала продажу авиабилетов в Санкт-Петербург.

ИСТОЧНИК KP.RU