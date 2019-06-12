2019-06-12T09:10:03+03:00
Экономика

Авиакомпания «Победа» возобновила рейсы из Уфы в Москву

Первый самолет взлетел уже сегодня
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Виктор ГусейновФото: Виктор ГусейновФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Сегодня, 12 июня, из международного аэропорта «Уфа» взлетело воздушное судно авиакомпании «Победа». Рейс по маршруту Уфа – Москва начался в 07:10. Сегодня же стало известно, что авиакомпания после длительного перерыва возобновляет ежедневные полеты.

Напомним, «Победа» отменила регулярные авиарейсы по маршруту Уфа-Москва и обратно осенью 2016 года. По всей видимости тогда у перевозчика возник конфликт с руководством аэропорта. Сейчас, похоже, ситуация была урегулирована.

Как стало известно «Комсомолке», авиакомпания «Победа» начала продажу авиабилетов в Санкт-Петербург.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за усиления ветра
Стояла на голове: в Башкирии спасли провалившуюся в колодец корову
В Башкирии на трассе перевернулся грузовик с зерном, водитель погиб
Стали известны подробности аварии в Башкирии, в которой погибла семья их четырех человек
В Башкирии мужчина пытался обмануть банк с помощью поддельных документов
Власти Башкирии запретили полеты беспилотников над Уфой
В Башкирии тяжелобольной ребенок не получал бесплатное лечебное питание
Врачи сразу поставили четвертую стадию: В Уфе от онкологии скончался оператор БСТ
К выходным в Башкирии снова похолодает – синоптики
«Повар выходит через окно»: детский сад в Башкирии разваливается на глазах
В Уфе водитель на легковушке сбил семилетнего ребенка
«Никто не застрахован от такого»: брат убитого у вокзала в Уфе записал видеообращение
На озере Теплом в Уфе едва не утонули две женщины
Адвокат опровергает версию о том, что у уфимского стрелка вымогали деньги
В Уфе состоялся ежегодный конкурс уличных граффити
В Башкирии в аварии погибла целая семья с маленькими детьми
В Башкирии во время купания утонул 35-летний мужчина
"Поехал на работу и пропал": в Уфе ищут 28-летнего Дмитрия Мохова
В Башкирии подскочила цена на целый ряд продуктов
В Уфе полицейского обвиняют в избиении и пытках 17-летней девушки
Жителей Башкирии уличили в массовой накрутке результатов шоу «Голос. Дети»
В День города в Уфе перекроют часть проспекта Октября
На 35 пляжах в Башкирии уже можно купаться
Из-за ремонта путей в Уфе закроют движение трамваев
Парню, устроившему стрельбу на вокзале в Уфе, выбрали меру пресечения
Башкирские университеты вошли в сотню лучших вузов России