2019-06-12T08:35:31+03:00
Политика

Власти Башкирии запретили полеты беспилотников над Уфой

Соответствующий приказ подписали в госкомитете по транспорту
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба уфимской мэрииФото: пресс-служба уфимской мэрии
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Сегодня глава госкомитета Башкирии по транспорту Тимур Мухаметьянов подписал приказ, согласно которому в Уфе с 17 по 20 июня запрещены полеты беспилотных летательных аппаратов. Дронам запрещено взлетать и садиться на любых площадках, расположенных в пределах города.

Как сообщает пресс-служба уфимской мэрии, официальная причина запрета пользования беспилотниками – «проведение ряда мероприятий по обеспечению безопасности». Чиновники вводят ограничения в соответствии с требованиями федеральными правилами пользования воздушным пространством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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