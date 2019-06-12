Власти Башкирии запретили полеты беспилотников над Уфой

СЕГОДНЯ 08:35 2019-06-12T08:35:31+03:00

Соответствующий приказ подписали в госкомитете по транспорту

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Сегодня глава госкомитета Башкирии по транспорту Тимур Мухаметьянов подписал приказ, согласно которому в Уфе с 17 по 20 июня запрещены полеты беспилотных летательных аппаратов. Дронам запрещено взлетать и садиться на любых площадках, расположенных в пределах города.

Как сообщает пресс-служба уфимской мэрии, официальная причина запрета пользования беспилотниками – «проведение ряда мероприятий по обеспечению безопасности». Чиновники вводят ограничения в соответствии с требованиями федеральными правилами пользования воздушным пространством.

ИСТОЧНИК KP.RU