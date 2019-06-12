Врачи сразу поставили четвертую стадию: В Уфе от онкологии скончался оператор БСТ

СЕГОДНЯ 07:17 2019-06-12T07:17:36+03:00

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Коллеги и семья оператора Башкирского спутникового телевидения Расуля Шагимарданова до сих пор не могут поверить в то, что его не стало. Мастер своего дела, посвятивший новостям без малого двадцать лет, скончался вчера в Уфе. У него осталась супруга и несовершеннолетний ребенок. По данным «Комсомолки», жена тоже находится в больнице с диагнозом онкология.

Безвременная кончина Расуля Шагимарданова шокировала его коллег. Сотрудников телеканала он считал своей второй семьей и всегда делился с ними самыми важными моментами своей жизни. Как выяснилось, страшный диагноз мастер Расуль узнал слишком поздно – врачи сразу поставили ему четвертую стадию онкологии.

За 17 лет работы на телевидении он буквально воспитал целое поколение телеоператоров новостей, ведь большинство из них – его ученики.

-Помимо своей прямой работы – съемок, он всегда уделял большое внимание подготовке молодых кадров. Сейчас можно сказать, что большинство операторов новостей – его ученики, - говорит замдиректора телекомпании Шамиль Ишемьяров.

«Комсомольская правда» выражает искренние соболезнования родным и близким Расуля Шагимарданова.

ИСТОЧНИК KP.RU