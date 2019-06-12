2019-06-12T07:17:36+03:00
Общество

Врачи сразу поставили четвертую стадию: В Уфе от онкологии скончался оператор БСТ

У него остался несовершеннолетний ребенок
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Болезнь забрала жизнь главного оператора отдела новостей БСТБолезнь забрала жизнь главного оператора отдела новостей БСТ
Изменить размер текста:

Коллеги и семья оператора Башкирского спутникового телевидения Расуля Шагимарданова до сих пор не могут поверить в то, что его не стало. Мастер своего дела, посвятивший новостям без малого двадцать лет, скончался вчера в Уфе. У него осталась супруга и несовершеннолетний ребенок. По данным «Комсомолки», жена тоже находится в больнице с диагнозом онкология.

Безвременная кончина Расуля Шагимарданова шокировала его коллег. Сотрудников телеканала он считал своей второй семьей и всегда делился с ними самыми важными моментами своей жизни. Как выяснилось, страшный диагноз мастер Расуль узнал слишком поздно – врачи сразу поставили ему четвертую стадию онкологии.

За 17 лет работы на телевидении он буквально воспитал целое поколение телеоператоров новостей, ведь большинство из них – его ученики.

-Помимо своей прямой работы – съемок, он всегда уделял большое внимание подготовке молодых кадров. Сейчас можно сказать, что большинство операторов новостей – его ученики, - говорит замдиректора телекомпании Шамиль Ишемьяров.

«Комсомольская правда» выражает искренние соболезнования родным и близким Расуля Шагимарданова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Власти Башкирии запретили полеты беспилотников над Уфой
В Башкирии тяжелобольной ребенок не получал бесплатное лечебное питание
К выходным в Башкирии снова похолодает – синоптики
«Повар выходит через окно»: детский сад в Башкирии разваливается на глазах
В Уфе водитель на легковушке сбил семилетнего ребенка
«Никто не застрахован от такого»: брат убитого у вокзала в Уфе записал видеообращение
На озере Теплом в Уфе едва не утонули две женщины
Адвокат опровергает версию о том, что у уфимского стрелка вымогали деньги
В Уфе состоялся ежегодный конкурс уличных граффити
В Башкирии в аварии погибла целая семья с маленькими детьми
В Башкирии во время купания утонул 35-летний мужчина
"Поехал на работу и пропал": в Уфе ищут 28-летнего Дмитрия Мохова
В Башкирии подскочила цена на целый ряд продуктов
В Уфе полицейского обвиняют в избиении и пытках 17-летней девушки
Жителей Башкирии уличили в массовой накрутке результатов шоу «Голос. Дети»
В День города в Уфе перекроют часть проспекта Октября
На 35 пляжах в Башкирии уже можно купаться
Из-за ремонта путей в Уфе закроют движение трамваев
Парню, устроившему стрельбу на вокзале в Уфе, выбрали меру пресечения
Башкирские университеты вошли в сотню лучших вузов России