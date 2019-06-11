День города Уфа 2019: где и когда будет салют
Горожан ждут небольшие изменения программы
В 2019 году салют на День города в Уфе пройдет у памятника Салавату ЮлаевуФото: Анна САДОВНИКОВА
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Салют на День города в Уфе состоится в амфитеатре у памятника Салавату Юлаеву в 23 часа.
Напомним, что обычно фейерверк на День города организовывали на Советской площади — у памятника Владимиру Ленину. Однако на этот раз власти города и республики решили объединить сразу два масштабных праздника — День города и начало музыкального фестиваля «Сердце Евразии». В первый день на сцене выступит группа «Би-2», Надежда Бабкина и несколько этно-коллективов.
Закончится праздник торжественным салютом на День города 2019 в Уфе в 23 часа.
ИСТОЧНИК KP.RU