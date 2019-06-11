2019-06-11T12:17:57+03:00
Общество

День города Уфа 2019: где и когда будет салют

Горожан ждут небольшие изменения программы
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
В 2019 году салют на День города в Уфе пройдет у памятника Салавату ЮлаевуВ 2019 году салют на День города в Уфе пройдет у памятника Салавату ЮлаевуФото: Анна САДОВНИКОВА
Изменить размер текста:

Салют на День города в Уфе состоится в амфитеатре у памятника Салавату Юлаеву в 23 часа.

Напомним, что обычно фейерверк на День города организовывали на Советской площади — у памятника Владимиру Ленину. Однако на этот раз власти города и республики решили объединить сразу два масштабных праздника — День города и начало музыкального фестиваля «Сердце Евразии». В первый день на сцене выступит группа «Би-2», Надежда Бабкина и несколько этно-коллективов.

Закончится праздник торжественным салютом на День города 2019 в Уфе в 23 часа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В День города в Уфе перекроют часть проспекта Октября
На 35 пляжах в Башкирии уже можно купаться
Из-за ремонта путей в Уфе закроют движение трамваев
Парню, устроившему стрельбу на вокзале в Уфе, выбрали меру пресечения
Башкирские университеты вошли в сотню лучших вузов России
Устроивший стрельбу у уфимского вокзала парень объяснил, зачем он это сделал
В Башкирии главврача районной больницы выселили из квартиры
«Все хорошо»: в аккаунте сбежавшей с 23 млн кассирши из Башкирии появилось новое видео
В Уфе спасатели вернули к жизни 27-летнего пловца
Сдает экзамены несмотря на боль и тошноту: 15-летняя девочка из Уфы борется со смертельно опасным недугом
В Башкирии 18 человек сдали ЕГЭ по профильной математике на 100 баллов
Надежда Бабкина шокировала жителей Башкирии своим нарядом
В Башкирии многодетная мать скончалась после родов по вине врачей
Жительницу Башкирии оштрафовали за пост во ВКонтакте
«Завод просто не успевает»: НефАЗ задержит поставку автобусов для «Башавтотранса»
Открылась лаборатория «Микроструктурный анализ сталей, сплавов и композитных материалов»
В Уфе 12 июня изменится график работы общественного транспорта
В День города в Уфе не будут продавать алкоголь
«Единая Россия» выдвинула кандидатом на пост главы Башкирии Радия Хабирова
16-летняя мама из Башкирии собралась выйти замуж
Знаменитый уфимский мотоблогер разбился насмерть в Подмосковье
В Башкирии прекращены поиски девочек, пропавших из школьного лагеря
В Башкирии на трассе столкнулись два автобуса
На Башкирию обрушатся грозы и шквалистый ветер