В День города в Уфе не будут продавать алкоголь

СЕГОДНЯ 08:41 2019-06-11T09:26:39+03:00

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Завтра, 12 июня, жители и гости башкирской столицы будут отмечать День города. В этот выходной день продажа алкоголя на территории Уфы будет запрещена. Все дело в новом законе, по которому нельзя торговать спиртным во время сабантуев, а по документам, 12 июня в Уфе как раз сабантуй. Запрет на продажу спиртного, к слову, действует лишь на территории городского округа.

Власти Уфы обращаются к владельцам алкомаркетов с призывом не делать послаблений для горожан в этот день.

Напомним, что трезвыми праздниками отныне являются не только сабантуи, но и День молодежи и День знаний.

Фото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU