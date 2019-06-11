В День города в Уфе не будут продавать алкоголь
12 июня в городе пройдет «Сабантуй», а этот праздник объявлен трезвым
Фото: Леонид ВАЛЕЕВ
Изменить размер текста:
Завтра, 12 июня, жители и гости башкирской столицы будут отмечать День города. В этот выходной день продажа алкоголя на территории Уфы будет запрещена. Все дело в новом законе, по которому нельзя торговать спиртным во время сабантуев, а по документам, 12 июня в Уфе как раз сабантуй. Запрет на продажу спиртного, к слову, действует лишь на территории городского округа.
Власти Уфы обращаются к владельцам алкомаркетов с призывом не делать послаблений для горожан в этот день.
Напомним, что трезвыми праздниками отныне являются не только сабантуи, но и День молодежи и День знаний.
Фото: соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU