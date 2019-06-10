2019-06-10T17:53:13+03:00
Общество

На Уфу обрушился мощный ливень с градом

Разгул стихии горожане засняли на видео
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Вечер понедельника, 10 июня, преподнес уфимцам погодный сюрприз. Чистое небо буквально за пару минут затянули густые облака и на город обрушился мощный ливень с ураганным ветром. Его сопровождал крупный, как горох, град. Ненастье, накрывшее город, успели заснять на видео.

Но стихия бушевала недолго, буквально через четверть часа снова выглянуло солнце. Судя по всему, ливень прошелся лишь по центру города. В удаленных от него районах, например, в Черниковке и в Чесноковке не было даже намека на дождь.

Ураган в Уфе.Анастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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