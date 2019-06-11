16-летняя мама из Башкирии собралась выйти замуж

СЕГОДНЯ 07:51 2019-06-11T07:51:51+03:00

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16-летняя молодая мама из Башкирии собралась выйти замуж за своего сверстника.

Напомним, что история Кристины С (имя изменено – прим.ред), началась еще в прошлом году. 15-летняя девочка, оставшаяся без попечения родителей, родила в уфимском перинатальном центре и на время оказалась в центре социальной помощи. Кристина опубликовала трогательное сообщение, в котором говорила, что ищет себе и своей новорожденной дочери приемную семью. Вскоре она смогла найти людей, готовых принять ее и малышку. Инициативу проявила семья из Архангельского района.

Накануне стало известно, что девочка хочет выйти замуж за молодого парня, который готов принять ее вместе с ребенком. В качестве доказательства она выложила фотографию с подписью «Моя любимая семья».

ИСТОЧНИК KP.RU