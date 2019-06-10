В Башкирии на рыбалке от удара током погиб ребенок
Случай произошел в Уфимском районе
В Башкирии от удара током на рыбалке погиб 9-летний мальчик
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В Уфимском районе Башкирии на рыбалке погиб 9-летний мальчик.
По данным Госкомитета Башкирии по Чрезвычайным ситуациям, жуткий инцидент произошел на одном из озер в Уфимском районе Башкирии. 9 июня на водоем приехали порыбачить сын и отец. В один момент 9-летний мальчик начал закидывать в воду удочку, и случайно зацепил ей линию электропередачи. Ребенок получил сильный удар током. К сожалению, спасти его не удалось.
В правительстве республики отметили, что в этот момент отец погибшего рыбачил с лодки. Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU