В Башкирии на рыбалке от удара током погиб ребенок

СЕГОДНЯ 08:59 2019-06-10T08:59:27+03:00

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В Уфимском районе Башкирии на рыбалке погиб 9-летний мальчик.

По данным Госкомитета Башкирии по Чрезвычайным ситуациям, жуткий инцидент произошел на одном из озер в Уфимском районе Башкирии. 9 июня на водоем приехали порыбачить сын и отец. В один момент 9-летний мальчик начал закидывать в воду удочку, и случайно зацепил ей линию электропередачи. Ребенок получил сильный удар током. К сожалению, спасти его не удалось.

В правительстве республики отметили, что в этот момент отец погибшего рыбачил с лодки. Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU